السعودية اليوم / الجيش النيجيري يٌحرر 15 رهينة من أيدي قراصنة بمنطقة الدلتا



أبوجا 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

تمكنت قوات الجيش النيجيرية من تحرير 15 رهينة من أيدي قراصنة في منطقة الدلتا النيجيرية.

وأوضحت وكالة الأنباء النيجيرية اليوم، أن الرهائن كانوا محتجزين في خمسة قوارب سريعة يملكها القراصنة، وتم تحريرهم من قبل قوات كانت في دورية روتينية في منطقة نيمبي أوليسو في بايلسا.

وأضافت أنه خلال العملية، تم الكشف عن بعض مصافي النفط غير القانونية التي يديرها القراصنة، مشيرة إلى أنه تم أيضاً مصادرة أسلحة ونفط خام.

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13:49ت م

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