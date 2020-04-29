السعودية اليوم / النازحون الفلسطينيون من سوريا يعتصمون أمام مكاتب الأونروا في لبنان للمطالبة بإنقاذ حياتهم من وباء كورونا



بيروت 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

اعتصم نازحون فلسطينيون من سوريا اليوم أمام مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان ، للمطالبة بإنقاذ حياتهم وحياة أطفالهم من حالة الجوع والحرمان والفقر التي يتعرضون لها ، وبالخطر الداهم بسبب انتشار فيروس

ورفع المعتصمون مذكرة موجهة لرئاسة الأونروا ومديرها العام في لبنان كلاوديو كوردوني بوضع العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا الى لبنان ، مؤكدة أنها تعيش ظروف اقتصادية و معيشية واجتماعية خانقة ، بسبب الحرمان التراكمي الذي يعيشه النازحون الفلسطينيون ، لافتة إلى أنها تفاقمت بشكل حاد مع انتشار فيروس كورونا.

// انتهى//

13:39ت م

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بيروت 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واساعتصم نازحون فلسطينيون من سوريا اليوم أمام مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان ، للمطالبة بإنقاذ حياتهم وحياة أطفالهم من حالة الجوع والحرمان والفقر التي يتعرضون لها ، وبالخطر الداهم بسبب انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19 ).ورفع المعتصمون مذكرة موجهة لرئاسة الأونروا ومديرها العام في لبنان كلاوديو كوردوني بوضع العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا الى لبنان ، مؤكدة أنها تعيش ظروف اقتصادية و معيشية واجتماعية خانقة ، بسبب الحرمان التراكمي الذي يعيشه النازحون الفلسطينيون ، لافتة إلى أنها تفاقمت بشكل حاد مع انتشار فيروس كورونا.// انتهى//13:39ت م0044

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