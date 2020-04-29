السعودية اليوم / الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى //

13:31ت م

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