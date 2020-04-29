السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يطلق مبادرة "أجر وغنيمة"



حائل 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، مبادرة "أجر وغنيمة" لتقديم 100 ألف وجبة إفطار صائم للمتضررين من جائحة فايروس

وثمن سموه الحراك الحكومي والمجتمعي بالتكاتف تجاه التصدي للأزمة، وآثارها على الفرد والمجتمع، مشيداً بدعم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بالمساهمة بـ 10 آلاف وجبة إفطار صائم لافتتاح المساهمة في مبادرة الـ 100 ألف وجبة للمتضررين من جائحة فايروس كورونا، مؤكداً أهمية التحقق من مستحقيها من المتضررين وإيصال الوجبات لهم .

يذكر أن المبادرة تأتي بدعم من الغرفة التجارية بحائل بالشراكة مع مركز الدعم المجتمعي بالمنطقة في توزيع وجبات إفطار صائم واستقبال مستحقيها ممن تضرروا من تداعيات جائحة فايروس كورونا.

// انتهى //

13:31ت م

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حائل 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم، مبادرة "أجر وغنيمة" لتقديم 100 ألف وجبة إفطار صائم للمتضررين من جائحة فايروس كورونا وثمن سموه الحراك الحكومي والمجتمعي بالتكاتف تجاه التصدي للأزمة، وآثارها على الفرد والمجتمع، مشيداً بدعم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة بالمساهمة بـ 10 آلاف وجبة إفطار صائم لافتتاح المساهمة في مبادرة الـ 100 ألف وجبة للمتضررين من جائحة فايروس كورونا، مؤكداً أهمية التحقق من مستحقيها من المتضررين وإيصال الوجبات لهم .يذكر أن المبادرة تأتي بدعم من الغرفة التجارية بحائل بالشراكة مع مركز الدعم المجتمعي بالمنطقة في توزيع وجبات إفطار صائم واستقبال مستحقيها ممن تضرروا من تداعيات جائحة فايروس كورونا.// انتهى //13:31ت م0041

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