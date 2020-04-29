السعودية اليوم / محافظ أملج يتفقد السكن المؤقت للعمالة



أملج 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

تفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي أمس، أحد المباني الحكومية التي تم تخصيصها لسكن العمال المؤقت في محافظة أملج، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي محمد العتيبي ورئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج حامد عايش الحمدي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لتقليل كثافة العمال داخل السكن المخصص لهم للحد من انتشار

ووجه محافظ أملج بضرورة التقيد التام بإتباع الإجراءات الاحترازية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة, وتحقيق التباعد بين العمال وتقليل أعدادهم داخل مساكنهم المؤقتة وإجراء الفحص الطبي اليومي مع تكثيف التوعية الصحية والارشادات الطبية وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل في حال الاشتباه .

كما شهد المحافظ توزيع وجبات الإفطار على العمالة التي تنفذها جمعية البر ضمن مبادرة "فزعة خير" التي خصصتها الجمعية لتفطير 700 عامل يومياً في مقر سكنهم، وفق خطة عمل ينفذها فريق تطوعي تابع للجمعية، تشمل الفحص الصحي للوجبات المقدمة وتوزيع الوجبات بطريقة تضمن التباعد الجسدي وفق الاجراءات الصحية .

وفي ختام الجولة قدم المحافظ شكره للقائمين على مشروع الإفطار من الشباب المتطوعين ، وأشاد بجهود الجمعيات الخيرية والمتطوعين وحرصهم على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حفاظا على سلامة الجميع.

// انتهى //

13:11ت م

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أملج 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واستفقد محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي أمس، أحد المباني الحكومية التي تم تخصيصها لسكن العمال المؤقت في محافظة أملج، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي محمد العتيبي ورئيس جمعية البر والخدمات الاجتماعية بأملج حامد عايش الحمدي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لتقليل كثافة العمال داخل السكن المخصص لهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف كثافة العمالة داخل المجمعات السكنية في الأحياء.ووجه محافظ أملج بضرورة التقيد التام بإتباع الإجراءات الاحترازية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة, وتحقيق التباعد بين العمال وتقليل أعدادهم داخل مساكنهم المؤقتة وإجراء الفحص الطبي اليومي مع تكثيف التوعية الصحية والارشادات الطبية وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل في حال الاشتباه .كما شهد المحافظ توزيع وجبات الإفطار على العمالة التي تنفذها جمعية البر ضمن مبادرة "فزعة خير" التي خصصتها الجمعية لتفطير 700 عامل يومياً في مقر سكنهم، وفق خطة عمل ينفذها فريق تطوعي تابع للجمعية، تشمل الفحص الصحي للوجبات المقدمة وتوزيع الوجبات بطريقة تضمن التباعد الجسدي وفق الاجراءات الصحية .وفي ختام الجولة قدم المحافظ شكره للقائمين على مشروع الإفطار من الشباب المتطوعين ، وأشاد بجهود الجمعيات الخيرية والمتطوعين وحرصهم على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة حفاظا على سلامة الجميع.// انتهى //13:11ت م0037

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