السعودية اليوم / "SURE" مبادرة بجامعة شقراء للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID- 19



شقراء 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واس

نجحت كليتا الطب بجامعة شقراء بمحافظتي شقراء والدودامي في مشروعها المتكامل (SURE) للاستجابة لجائحة

وجرى تسجيل ما يزيد عن ٥٠٠ ممارس صحي بمبادرة الندوات الإلكترونية SURE-Webinars من أطباء و وممارسين صحيين وطلاب من داخل المملكة وخارجها، حيث قدمت محاضرات نوعية متخصصة مقدمة من قبل ثمانية متحدثين من كليتي الطب بجامعة شقراء للتعريف بالفيروس ونشأته وطبيعته، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والتدريب على الوقاية من الأمراض المعدية والتعرف على البروتوكولات والإجراءات المعتمدة والتعامل مع الحالات الحرجة كما تم التطرق للجوانب النفسية المرتبطة بالجائحة .

من جهة أخرى اعتمدت مصادر معلومات مبادرة SURE-Resources التي قدمت على منصة جامعة شقراء للتعليم الإلكتروني، على ما يزيد على ١٠٠ مصدر متنوع من أدلة علاجية معتمدة من وزارة الصحة والمؤسسات والجمعيات العالمية ذات العلاقة وأبحاث طبية وبروتوكولات، وكذلك على مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة عن بعد والندوات الإلكترونية ومقاطع الفيديو التدريبية والمقاطع الصوتية.

كما جرى تلقي الاستشارات الطبية النفسية، للوقاية من القلق المرتبطة بجائحة كورونا بإشراف طاقم طبي متخصص عبر مبادرة عيادة الدعم النفسي الافتراضية SURE- Psychiatry Virtual Clinic.

// انتهى //

13:03ت م

0036



شقراء 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 م واسنجحت كليتا الطب بجامعة شقراء بمحافظتي شقراء والدودامي في مشروعها المتكامل (SURE) للاستجابة لجائحة كورونا الجديد (COVID-19) والمكون من عدة مبادرات لضمان جاهزية الكوادر الصحية والأطباء وأطباء الامتياز وطلاب الكليات الصحية وتقديم الدعم خاصة في المنطقة الجغرافية لجامعة شقراء، بدعم من معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.وجرى تسجيل ما يزيد عن ٥٠٠ ممارس صحي بمبادرة الندوات الإلكترونية SURE-Webinars من أطباء و وممارسين صحيين وطلاب من داخل المملكة وخارجها، حيث قدمت محاضرات نوعية متخصصة مقدمة من قبل ثمانية متحدثين من كليتي الطب بجامعة شقراء للتعريف بالفيروس ونشأته وطبيعته، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها والتدريب على الوقاية من الأمراض المعدية والتعرف على البروتوكولات والإجراءات المعتمدة والتعامل مع الحالات الحرجة كما تم التطرق للجوانب النفسية المرتبطة بالجائحة .من جهة أخرى اعتمدت مصادر معلومات مبادرة SURE-Resources التي قدمت على منصة جامعة شقراء للتعليم الإلكتروني، على ما يزيد على ١٠٠ مصدر متنوع من أدلة علاجية معتمدة من وزارة الصحة والمؤسسات والجمعيات العالمية ذات العلاقة وأبحاث طبية وبروتوكولات، وكذلك على مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة عن بعد والندوات الإلكترونية ومقاطع الفيديو التدريبية والمقاطع الصوتية.كما جرى تلقي الاستشارات الطبية النفسية، للوقاية من القلق المرتبطة بجائحة كورونا بإشراف طاقم طبي متخصص عبر مبادرة عيادة الدعم النفسي الافتراضية SURE- Psychiatry Virtual Clinic.// انتهى //13:03ت م0036

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