السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 1304 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 157500 حالة إصابة بفيروس

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 6056 وفاة على الأقل جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 211 حالة في غضون الـ 24 ساعة.

من جهته أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، أنه تعافى نحو 120400 مصاب من الفيروس.

// انتهى //

12:57ت م

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برلين 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 157500 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1304 حالة في غضون الـ 24 ساعة.وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 6056 وفاة على الأقل جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 211 حالة في غضون الـ 24 ساعة.من جهته أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، أنه تعافى نحو 120400 مصاب من الفيروس.// انتهى //12:57ت م0035

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