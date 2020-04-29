السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا في الفلبين تتجاوز 8000 حالة



مانيلا 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

قالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأضافت الوزارة في بيان أن الفلبين سجلت 254 إصابة جديدة و28 وفاة و48 حالة شفاء جديدة ، وبذلك يقفز إجمالي الإصابات إلى 8212 حالة والوفيات إلى 558 حالة ويرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1023 حالة.

// انتهى //

12:50ت م

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مانيلا 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسقالت وزارة الصحة الفلبينية اليوم إن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفعت متجاوزة الثمانية آلاف حالة.وأضافت الوزارة في بيان أن الفلبين سجلت 254 إصابة جديدة و28 وفاة و48 حالة شفاء جديدة ، وبذلك يقفز إجمالي الإصابات إلى 8212 حالة والوفيات إلى 558 حالة ويرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1023 حالة.// انتهى //12:50ت م0034

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