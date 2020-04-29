كاميرات حرارية بالمسجد الحرام لقياس درجة حرارة المصلين

الأربعاء 29 أبريل 2020

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, الثلاثاء، الكاميرات المخصصة للقراءة الحرارية التي تعمل على تبيان درجة حرارة الأشخاص الداخلين للمسجد الحرام، حيث يميز البرنامج كل شخص ودرجة حرارته حال تجاوزت درجة حرارته الدرجة المسموح بها لدخول المسجد الحرام.



وأشاد الدكتور عبدالرحمن السديس بهذه التقنية الحديثة التي من شأنها الإسهام في أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام، والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، خسب "واس".

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وقال: "من الواجب استغلال التقنية الحديثة ومواكبة كل ما يسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة هذه الجائحة العالمية".

وشدد على وجوب اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وتم توزيع الكاميرات المستخدمة في فحص العاملين بالمسجد الحرام على باب الملك فهد وباب إسماعيل وباب الصفا، على أن يتم العمل بها على مدار الساعة.