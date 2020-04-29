حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأربعاء 29 أبريل 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

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ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.