السعودية | “هدف” يطلق ملف الكتروني يضم 7 برامج ومبادرات لدعم تدريب وتوظيف القوى الوطنية خلال فترة العمل عن بُعد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:27 مساءً, 29 أبريل 2020 م المناطق _الرياض أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ملف إلكتروني يضم 7 برامج ومبادرات لدعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية خلال فترة العمل عن بُعد، وذلك من خلال الدخول على الرابط .https://crp.hrdf.org.sa/Downloads/RemoteSupport.pdf :

ويأتي إطلاق الملف الإلكتروني اتساقا مع الإجراءات الحكومية للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على القطاع الخاص ولدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية وضمان استقرارها وظيفيًا، بسبب جائحة كورونا.

وتضمن الملف الإلكتروني للمبادرات روابط تسجيل لكل برنامج ومبادرة، في حين جاءت المبادرات السبع على النحو الآتي: مبادرة دعم التوظيف، وبرنامج التدريب الإلكتروني ” دروب”، والبوابة الوطنية للعمل ” طاقات”، ومنصة الإرشاد والتثقيف المهني “سبل”، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج تسعة أعشار.

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