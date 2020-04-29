قياس: إعلان نتائج الاختبار التحصيلي منتصف ذي القعدة

2020-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مركز قياس عن موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي وذلك بعد ساعات من إعلان هيئة تقويم التدريب والتعليم عن إجراء اختبار التحصيل الدراسي عن بعد حرصاً على سلامة الطلاب في ظل استمرار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المطبقة في المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال حساب خدمة المستفيدين في قياس رداً على استفسار بشأن موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي : مواعيد إعلان النتائج – وبالتنسيق مع الجامعات – سيكون خلال منتصف شهر ذي القعدة 1441هـ.

وكانت هيئة التقويم والتدريب قد كشفت في وقت سابق عن موعد عقد اختبار التحصيل الدراسي حيث قالت إنه سيتم عقده في شهر شوال المقبل لكن لم يتم تحديد يوم عقد الاختبار التحصيلي بالضبط.

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والمعروف أن الاختبار التحصيلي يهدف إلى قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية سواء في التخصصات العلمية أو التخصصات النظرية.

ويهدف اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد العلمية التي تم تدريسها في الصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية : الأحياء، الكيمياء، الفيزياء والرياضيات.

أما اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية فهدفه قياس مدى تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراسته في القسم النظري من المرحلة الثانوية حيث تركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد النظرية الآتية:

الحديث والثقافة الإسلامية

التوحيد

الفقه

النحو والصرف

البلاغة والنقد

الأدب

التاريخ

الجغرافيا وتتوزع أسئلة الاختبار التحصيلي بواقع 20 % من مواد الصف الأول الثانوي و30 % لمواد الثاني الثانوي أما النسبة المتبقية وقدرها 50 % فتكون من منهج الصف الثالث الثانوي.

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