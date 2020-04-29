رابط القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

2020-04-29

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض (هنا).

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن التقديم لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات سيبدأ بتاريخ 3 / 11/ 1441هـ، وحتى 9 / 11 / 1441 هـ، فيما يبدأ التقديم في برنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية بتاريخ 4 / 11 / 1441 هـ وحتى 17 / 11 / 1441 هـ.

وأضاف أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات سيبدأ اعتباراً من 22 / 10 / 1441 هـ وحتى 3 / 11 / 1441 هـ، مشيراً إلى أن التقديم لبرنامج اللغة الانجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14 / 11 / 1441 هـ وحتى 25 / 11 / 1441 هـ.

ودعا الراغبين في التقديم إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات (هنا).

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