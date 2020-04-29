اخبار السعوديه

مدني جازان يحذر من أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم مدني جازان يحذر من أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-29

مدني جازان يحذر من أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية

تتواصل حتى التاسعة مساء

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، و الطوال، وفيفا، و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

تابع جديد أخبار فيروس covid19
تابعنا على

3945928ddf.jpg

تواصل معنا على

dda48b9c52.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني جازان يحذر من أمطار ورياح نشطة تحد الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا