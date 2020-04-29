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عمان تسجل 143 حالة كورونا جديدة والإجمالي 2274
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل (143) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد-١٩، منها (42) حالة لعمانيين، و (101) لغير عمانيين.
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2274) حالة.
كما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 364 حالة تعافٍ فيما بلغ عدد الوفيات 10.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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