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عمان تسجل 143 حالة كورونا جديدة والإجمالي 2274

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2020-04-29

عمان تسجل 143 حالة كورونا جديدة والإجمالي 2274

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل (143) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد-١٩، منها (42) حالة لعمانيين، و (101) لغير عمانيين.

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وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2274) حالة.

كما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 364 حالة تعافٍ فيما بلغ  عدد الوفيات 10.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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