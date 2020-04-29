- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة: إن هناك حملة مبرمجة ضده، وإنه لا توجد معلومات مخفية عن الحكومة، وإن الاتهامات بشأن الإنفاق افتراء.
وأوضح أن السيولة القابلة للاستخدام 20.9 مليار دولار، وأن جميع الأرباح التي حقّقها البنك المركزي تم تحويلها إلى الحكومة وساعدت في تقليص العجز.
وقال، وفق ما نقلته رويترز: إنه اضطر لتنفيذ عمليات هندسة مالية لكسب بعض الوقت للبنان كي يصلح نفسه، وإذا أخفقت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات فتلك ليست مسؤولية البنك المركزى، موضحًا أن استقرار الليرة اللبنانية قرار وطني ونحن على اقتناع به.
وأضاف أن البنك المركزي مول الدولة ولكن ليس هو من صرف الأموال.مصرف لبنان المركزي
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 01:00 PM
قال: جميع الأرباح التي حقّقها البنك المركزي تم تحويلها إلى الحكومة
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة: إن هناك حملة مبرمجة ضده، وإنه لا توجد معلومات مخفية عن الحكومة، وإن الاتهامات بشأن الإنفاق افتراء.
وأوضح أن السيولة القابلة للاستخدام 20.9 مليار دولار، وأن جميع الأرباح التي حقّقها البنك المركزي تم تحويلها إلى الحكومة وساعدت في تقليص العجز.
وقال، وفق ما نقلته رويترز: إنه اضطر لتنفيذ عمليات هندسة مالية لكسب بعض الوقت للبنان كي يصلح نفسه، وإذا أخفقت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات فتلك ليست مسؤولية البنك المركزى، موضحًا أن استقرار الليرة اللبنانية قرار وطني ونحن على اقتناع به.
وأضاف أن البنك المركزي مول الدولة ولكن ليس هو من صرف الأموال.
، حاكم مصرف لبنان: لا توجد معلومات مخفية.. نحن لم نصرف الأموال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم مصرف لبنان: لا توجد معلومات مخفية.. نحن لم نصرف الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.