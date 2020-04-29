، كلية "اتصالات الرياض" تعلن عن مواعيد القبول لبرامج الدبلوم ،

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أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، بتاريخ 3/ 11/ 1441 حتى 9/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu
وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/ 11/ 1441 حتى 17/ 11/ 1441
وأضاف الخليفة أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22/ 10/ 1441 وحتى 3/ 11/ 1441.
وبيّن أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/ 11/ 1441 حتى 25/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.
ودعا الراغبين في التقديم، إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات:
http://cti.edu.sa/كلية الاتصالات والمعلومات
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 12:51 PM
في تخصصات الشبكات وأنظمتها والبرمجيات وتقنية الاتصالات
أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن مواعيد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم في تخصصات الشبكات وأنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، بتاريخ 3/ 11/ 1441 حتى 9/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية بالرياض: https://www.rbu-admit.edu.sa/rbu
وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن التقديم لبرنامج الدبلوم في تخصص التطبيقات المكتبية لذوي الإعاقة السمعية سيكون بتاريخ 4/ 11/ 1441 حتى 17/ 11/ 1441
وأضاف الخليفة أن التقديم لبرنامج البكالوريوس الصباحي في تخصص الشبكات والبكالوريوس المسائي في تخصصات الشبكات والبرمجيات والاتصالات اعتبارًا من 22/ 10/ 1441 وحتى 3/ 11/ 1441.
وبيّن أن التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية بتاريخ 14/ 11/ 1441 حتى 25/ 11/ 1441 عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.
ودعا الراغبين في التقديم، إلى زيارة الموقع الرسمي للكلية للحصول على المزيد من المعلومات:
http://cti.edu.sa/
، كلية "اتصالات الرياض" تعلن عن مواعيد القبول لبرامج الدبلوم ،
المصدر : الخليج 365
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