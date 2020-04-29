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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ سحباً رعدية ممطرة غرب وجنوب وجنوب شرق العاصمة الرياض وما بين المثلث الحريق وحوطة بني تميم والخرج وشمال الشرقية وغربها وعلى الشمالية والكويت مع أذان ظهر اليوم الأربعاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: غبار متفاوت على أجزاءٍ من الغربية والشمالية وبشكل أقل على الوسطى وشمال الشرقية.
وكان الحصيني؛ قد توقع أمطاراً متفاوتة الأربعاء، من مكان الى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشمالية والجوف وحائل والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير ونجران ودول الخليج العربي مع نشاط للرياح قد يثير الأتربة إلا أن يصرفها الله.
حالة الطقس الأرصاد
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 12:25 PM
قال: أمطار من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد على مناطق عدةالهطولات متفاوتة.. الحصيني يتوقع حركة السحب الممطرة بسماء الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ سحباً رعدية ممطرة غرب وجنوب وجنوب شرق العاصمة الرياض وما بين المثلث الحريق وحوطة بني تميم والخرج وشمال الشرقية وغربها وعلى الشمالية والكويت مع أذان ظهر اليوم الأربعاء.
وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: غبار متفاوت على أجزاءٍ من الغربية والشمالية وبشكل أقل على الوسطى وشمال الشرقية.
وكان الحصيني؛ قد توقع أمطاراً متفاوتة الأربعاء، من مكان الى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من الشمالية والجوف وحائل والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير ونجران ودول الخليج العربي مع نشاط للرياح قد يثير الأتربة إلا أن يصرفها الله.
، الهطولات متفاوتة.. الحصيني يتوقع حركة السحب الممطرة بسماء الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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