بالصور.. مصادرة وإتلاف 500 كيس سوبيا في العمرة بمكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، موقعًا مخالفًا يتم بداخله إعداد وتحضير مشروب السوبيا في بيئة غير صحية وغير آمنة، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت الغذائية، تحت شعار غذاؤكم أمانة والذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح ذلك رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر المالكي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط الموقع المخالف وغير المرخص، حيث تمَّ رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء الإعداد والتحضير للمشروب وبطرق عشوائية على أيدي عمالة مخالفةً.

وذكر المالكي أنه تمّ مصادرة وإتلاف 500 كيس من السوبيا المحضرة وتمَّ اتخاذ اللازم حيال المخالفين .

وأكّد المالكي أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة.