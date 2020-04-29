«صحة جازان» تواصل تنفيذ مبادرتها للتبرع بالدم خلال فترة منع التجول

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان تنفيذ مبادرة «تبرع وأنت في بيتك»، التي أطلقتها مؤخرًا للتبرع بالدم خلال فترة منع التجول.

وتهدف المبادرة إلى استثمار تواجد الناس في المنازل وقت منع التجول، واستمرار عمليات التبرع بالدم بطرق مبتكرة تتناسب والوضع الراهن، وتماشيًا مع التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا.

وبلغ عدد المتقدمين عبر الرابط الإلكتروني الذي أعدّته صحة جازان خصيصًا لهذا الغرض 2771 شخصًا، أنهوا بنجاح إجراءات التسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة منهم، وتمَّ رفض 105‪ أشخاص نظرًا لعدم مطابقتهم للاشتراطات الصحية للتبرع الآمن بعد التواصل معهم.

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كما بلغ عدد المفحوصين مبدئيًا 972 شخصًا وتم رفض 23 منهم لأسباب صحية، في حين بلغ عدد وحدات الدم المسحوبة 448 وحدة دم من جميع الفصائل.

وحرصت صحة جازان على تأمين جميع الاحتياجات اللازمة لنجاح المبادرة، حيث وفرت التجهيزات الطبية كافة الخاصة بالتبرع مثل: قارئ الحرارة، وأجهزة قياس الهيموجلوبين، ولاحم أكياس الدم، وحافظة وحدات الدم، وحاويات للأدوات الحادة، وأخرى للنفايات الطبية وغير ذلك.

ويعمل فريق تنفيذ المبادرة بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك بعدد من الفرق الطبية المجهزة تجهيزًا كاملًا بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثانية صباحًا مستهدفة 50 وحدة دم يوميًا ويضم كلّ فريق فني مختبرًا وممرضًا وسائقًا.