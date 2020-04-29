ضبط مستودع أغذية مخالف في المعابدة بمكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة مستودعًا مخالفًا تابعًا لإحدى بقالات التموين يتمّ بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية تحت شعار غذاؤكم أمانة، والذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية غرة شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر مكاوي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات حيث تمّ رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق عشوائية إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر .

وبيّن أنه تم مصادرتها وإتلافها وإغلاق المستودع وبقالة التموين فورًا وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية .

وأكّد مكاوي بأنّ أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم .