السديس: من الواجب استغلال التقنية الحديثة لتعزيز مكافحة كورونا

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الكاميرات الحرارية لكشف درجة حرارة زوار المسجد الحرام، حيث تميّز الكاميرا كل شخص ودرجة حرارته في حال تجاوزت الدرجة المسموح بها لدخول المسجد الحرام.

وأشاد السديس بهذه التقنية الحديثة التي من شأنها المساهمة في أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام، والحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث قال: إنه من الواجب استغلال التقنية الحديثة ومواكبة كل ما يسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة هذه الجائحة العالمية، مشددًا على وجوب اتخاذجميع الإجراءات والتدابير للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة وأن يديم عليها عقيدتهاوقيادتها وأمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وجميع بلاد المسلمين، إنه جواد كريم .

يذكر أن عدد الكاميرات المستخدمة في فحص العاملين بالمسجد الحرام موزعة على باب الملك فهد، وباب إسماعيل، وباب الصفا، وتعمل على مدار الساعة.