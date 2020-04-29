الأرصاد تعلن خريطة أمطار الأربعاء على مناطق عدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وبحسب هيئة الأرصاد تشمل المناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وقد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

أشارت هيئة الأرصاد في تقريرها إلى أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مرتين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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كما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية بسرعة 16–36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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