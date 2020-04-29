تكون مصحوبة برياح مثيرة للأتربة وغبار..
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.
وبحسب هيئة الأرصاد تشمل المناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وقد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.
أشارت هيئة الأرصاد في تقريرها إلى أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مرتين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
كما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية جنوبية شرقية بسرعة 16–36 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.
اقرأ أيضًا
الأرصاد تعاملت مع 23 مليون معلومة خلال شهر مارس فقط
«الأرصاد» تُصدر تقريرها الفصلي للحالة المناخية للمملكة خلال الربيع
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تعلن خريطة أمطار الأربعاء على مناطق عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.