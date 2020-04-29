

مسقط 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس

وأكدت الوزارة في بيان لها أن 364 حالة قد تماثلت للشفاء.

// انتهى //

11:24ت م

0017



مسقط 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 2274 حالة وعدد الوفيات 10 .وأكدت الوزارة في بيان لها أن 364 حالة قد تماثلت للشفاء.// انتهى //11:24ت م0017

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.