سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تطوير المنظومة القضائية، والإسراع في الميكنة والتحول الرقمي في البلاد، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة.

وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس

وتحدثت عن إقرار البرلمان الفرنسي خطة طرحها رئيس الوزراء إدوارد فيليب للخروج التدريجي من العزل بسبب وباء "كورونا"، وإعلان إسبانيا واليونان عن خطط تبدأ في 4 مايو المقبل لرفع إجراءات الحظر العام المفروضة للسيطرة على تفشي هذا الوباء.

وأخبرت صحف الأربعاء عن مقتل 46 شخصًا وإصابة 50 آخرين جراء تفجير عبوة ناسفة وُضِعت في صهريج وقود في سوقٍ بمدينة عفرين بشمال سوريا.

ونوّهت إلى مطالبة البرلمان العربي للأطراف اليمنية بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تخالفه.

وسلّطت الضوء على الاشتباكات التي وقعت أمس بين عددٍ من المحتجين وقوات الأمن في لبنان، مما أسفر عن وقوع إصابات بين رجال الأمن، وسقوط قتيل من بين المحتجين الذين قاموا بأعمال شغب وإحراق لعددٍ من الفروع المصرفية.

وتناقلت صحف مصر في متفرقات أخرى إعلان الولايات المتحدة استعدادها للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.

// انتهى //

10:20ت م

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القاهرة 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية تطوير المنظومة القضائية، والإسراع في الميكنة والتحول الرقمي في البلاد، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين حتى أمس 5042 وشفاء 1304 حالة منها وخروجها من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و وفاة 359 .وتحدثت عن إقرار البرلمان الفرنسي خطة طرحها رئيس الوزراء إدوارد فيليب للخروج التدريجي من العزل بسبب وباء "كورونا"، وإعلان إسبانيا واليونان عن خطط تبدأ في 4 مايو المقبل لرفع إجراءات الحظر العام المفروضة للسيطرة على تفشي هذا الوباء.وأخبرت صحف الأربعاء عن مقتل 46 شخصًا وإصابة 50 آخرين جراء تفجير عبوة ناسفة وُضِعت في صهريج وقود في سوقٍ بمدينة عفرين بشمال سوريا.ونوّهت إلى مطالبة البرلمان العربي للأطراف اليمنية بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في نوفمبر الماضي، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تخالفه.وسلّطت الضوء على الاشتباكات التي وقعت أمس بين عددٍ من المحتجين وقوات الأمن في لبنان، مما أسفر عن وقوع إصابات بين رجال الأمن، وسقوط قتيل من بين المحتجين الذين قاموا بأعمال شغب وإحراق لعددٍ من الفروع المصرفية.وتناقلت صحف مصر في متفرقات أخرى إعلان الولايات المتحدة استعدادها للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.// انتهى //10:20ت م0015

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