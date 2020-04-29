، حتى صباح اليوم.. تعرّف على آخر أرقام إصابات ووفيات ومتعافي كورونا عالميًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة في أعلى قائمة الدول من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة تليها إسبانيا

أظهرت البيانات المجمَّعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى ثلاثة ملايين و140 ألف حالة حتى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش من صباح اليوم (الأربعاء).

وأفادت منصة «وورلد ميترز» الدولية المتخصصة في الإحصاءات، أن مجموع المتعافين تجاوز 959 ألفًا، فيما تخطى عدد الوفيات الـ218 ألف حالة.

ووفق "الألمانية": تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والصين والبرازيل.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون، إلى جانب أكثر من 59 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 232 ألف إصابة و24 ألف وفاة، وإيطاليا نحو 202 ألف إصابة و27 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفًا و858 إصابة و4633 وفاة.فيروس كورونا الجديد