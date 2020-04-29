، "الراجحي" يدعو العاملين بالأسواق إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - للحماية من " كورونا ".. عقب عودة بعض الأنشطة التجارية إلى ممارسة أعمالها

دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي؛ جميع المنشآت والعاملين في ‫القطاع الخاص، إلى التقيد بالضوابط الصحية في أماكن العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس ‫كورونا.

وأضاف الراجحي؛ عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: اليوم تعود بعض الأنشطة التجارية إلى ممارسة أعمالها مثل (المولات) وغيرها، فيجب أن نلتزم جميعاً لسلامتنا ولتحقيق الأمن الصحي لمملكتنا.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي