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دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي؛ جميع المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، إلى التقيد بالضوابط الصحية في أماكن العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.
وأضاف الراجحي؛ عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: اليوم تعود بعض الأنشطة التجارية إلى ممارسة أعمالها مثل (المولات) وغيرها، فيجب أن نلتزم جميعاً لسلامتنا ولتحقيق الأمن الصحي لمملكتنا.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 10:48 AM
للحماية من "كورونا".. عقب عودة بعض الأنشطة التجارية إلى ممارسة أعمالها
دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي؛ جميع المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، إلى التقيد بالضوابط الصحية في أماكن العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.
وأضاف الراجحي؛ عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: اليوم تعود بعض الأنشطة التجارية إلى ممارسة أعمالها مثل (المولات) وغيرها، فيجب أن نلتزم جميعاً لسلامتنا ولتحقيق الأمن الصحي لمملكتنا.
، "الراجحي" يدعو العاملين بالأسواق إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل ،
المصدر : الخليج 365
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