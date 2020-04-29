محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت الصين 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة. وأفادت السلطات الصحية الصينية بأنّ من بين حالات الإصابة 21 وافداً من الخارج، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82858.الصين فيروس كورونا الجديد 29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 10:38 AM Advertisements الصين: 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا.. بلا وفيات الصين: 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا.. بلا وفيات سجّلت الصين 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دون تسجيل أي حالة وفاة. وأفادت السلطات الصحية الصينية بأنّ من بين حالات الإصابة 21 وافداً من الخارج، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82858. الكلمات المفتاحية ، الصين: 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا.. بلا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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