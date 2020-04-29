، تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تستمر حتى الـ9 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.



وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.



ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



وهطلت أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظة بدر الجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق والأجزاء المجاورة لها.حالة الطقس الأرصاد