، تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تستمر حتى الـ9 مساءً ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وهطلت أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظة بدر الجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق والأجزاء المجاورة لها.حالة الطقس الأرصاد
تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تستمر حتى الـ9 مساءًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-29
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وهطلت أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظة بدر الجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق والأجزاء المجاورة لها.
29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
10:24 AM
تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بدورها، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
وهطلت أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت محافظة بدر الجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، وهدادة، والخانق والأجزاء المجاورة لها.
، تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تستمر حتى الـ9 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه لـ"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على نجران تستمر حتى الـ9 مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.