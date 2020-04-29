شكرا لمتابعة خبر عن بدء تجهيز أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في تجهيز موقع مشروع أول منشأة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في شمال الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المنشأة الجديدة ستبدأ في استقبال نفايات أعمال الهدم والبناء، اعتبارا من يونيو القادم من العام الجاري، فيما يبدأ تشغيلها بالكامل بحلول يوليو 2020، حيث تتميز المنشأة بالقدرة على معالجة 300 طن من النفايات في الساعة.

وتضم النفايات التي ستستقبلها المنشأة مخلفات البناء والهدم أو الإنشاءات، الخرسانة والطوب والخشب ونشارة الخشب ومخلفات الأسقف والحوائط الجافة، بجانب مخلفات المواقع وغيرها من النفايات؛ فيما بدأت شركة "سرك" عمليات تجهيز موقع مشروع أول منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية في جنوب الرياض.