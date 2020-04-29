بالفيديو والصور.. اتلاف كمية من الأسماك والربيان الفاسدة بالقطيف

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الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): واصلت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة، جولاتها الرقابية على سوق الأسماك خلال شهر رمضان. واصلت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة، جولاتها الرقابية على سوق الأسماك خلال شهر رمضان. وأتلفت البلدية، خلال يومين، ٣٤٣٥ كيلوجرامًا من الأسماك والربيان الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم. Advertisements

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