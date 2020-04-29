شكرا لمتابعة خبر عن تقديم المرئيات على مسودة نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت الهيئة العامة لعقارات الدولة، الأطراف المعنية والمختصين في القطاعين العام والخاص، بتقديم المرئيات على مسودة نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.

ودعت الهيئة، إلى إرسالها في موعد أقصاه الخميس 14 مايو 2020؛ فيما شارك في إعدادها الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارات الشؤون البلدية والقروية، والتجارة، والمالية، والنقل، إضافةً إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

ويعمل النظام، على حوكمة قرارات نزع الملكية، وتنظيم وتيسير إجراءاته وإخضاعها لمعايير موحدة ومحققة للشفافية، وتحقيق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام، ومنع تأثير المصالح الشخصية واستغلال النفوذ، وحفظ حقوق ذوي الشأن في التعويض عن نزع الملكية والمساهمة بسرعة إنجاز المشاريع.

وأجاز النظام قيام الجهة الحكومية بنزع الملكية تحقيقًا للمصلحة العامة، لقاء التعويض العادل، مع استحقاق ذوي الشأن التعويض عن ضرر نزع الملكية، حتى ولو لم يُقتطع من ملكيتهم شيء لتنفيذ المشروع، وذلك بعد إثبات الضرر في محضر تعده الجهة صاحبة المشروع.