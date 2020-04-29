شكرا لمتابعة خبر عن «آل الشيخ» يحذر من الجمعيات الإخوانية لجمع أموال بمسمى «الزكاة» بعد اكتشاف 22 جمعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ اكتشاف22 جمعية خيرية وهمية تستحوذ على أموال الزكاه والصدقات محذراً من دفع الأموال للمحتاجين في جمعيات مجهولة .
وقال " آل الشيخ " : أن اللجنة الميدانية المكلفة من الوزارة كشفت أن تلك الجمعيات ليس لها أصل وبعضها في محطات الوقود ، وهي جمعيات تمول جماعة الإخوان والجهات المشبوهة بدلاً من توجيهها للمستحقين ، وفقاً للعربية .
ونبه " آل الشيخ " إلى ضرورة التأكد من الجمعيات التي يتم دفع الزكاه لها وأنه ليس لها توجه حزبي ، قائلاً : هؤلاء المزيفين استغلوا العاصفة الدينية المتأصلة في أبناء الخليج والمملكة خصوصاً فبنوا لهم امبراطوريات اموال للضحك على الناس من الزكوات والأموال وبنوا الفنادق والأبراج ودمروا الأوطان ، وهذه نتائج وضع الأموال في المكان غير المناسب ، مؤكداً أن من لا يتحرى هذه الجمعيات يُأثم شرعاً .
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