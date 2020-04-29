شاهد نت: برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" الحلقة السادسة رمضان 2020

تقدم لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم الأربعاء 19 أبريل 2020، الحلقة السادسة من برنامج رامز مجنون رسمي للفنان المصري رامز جلال على قناة أم بي سي مصر، حيث تذاع الحلقة الساعة 7:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين والأردن، والساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين.

وتعرض إعادة الحلقة نفسها عبر قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الواحدة ليلا بتوقيت مصر وفلسطين والساعة 2 ليلا بتوقيت المملكة العربية السعودية والبحرين واليمن.

شاهد نت: برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" الحلقة السادسة كاملة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمات الفنان حسن عسيري، وحديثه مع رامز جلال، أثناء تعرضه لمقلب، في برنامجه "رامز مجنون رسمي" بجملة أثارت استغراب الكثير، وقد وصل تداول هذه الحلقة إلى "ترند" حين قال: "والله لألعن جدفك"، فاستغرب الأخير من الجملة وسأله: "أنت بتهددني؟"، ليرد عسيري عليه قائلا: "هذه الجملة عندنا في السعودية معناها إني بحبك قوي"، فتابع رامز "ما تستفزنيش"، فوجه رامز بعدها رسالة لجميع المتواجدين في استديو التصوير، قائلا: "فيه حد سعودي هنا يا جماعة"، فصرخ عسيري قائلا: لا، في إشارة إلى أنه لا يريد أن يكتشف رامز المعنى الحقيقي للجملة.

واستضاف الفنان رامز جلال في الحلقة السابقة الممثل السعودي الكبير حسن عسيري، حيث شهدت الحلقة انتشار غير مسبوق عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب الجمهور الكثير والكبير للفنان حسن عسيري.

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كما في الحلقات السابقة استضاف الممثلة ونجمت التمثيل الحيث ياسمين صبري والفنانة غادة عادل، ومازالت أصداء حلقة الممثلة غادة عادل في برنامج "رامز مجنون رسمي" مستمرة، رغم أنها كانت الحلقة الأولى في البرنامج بسبب بكائها الشديد وظهورها غير متحملة ما يفعله بها رامز.

يعتمد المظهر الجديد على استضافة مذيعة معروفة للمشاهير، في برنامج حواري، والضيف مقيد في مقعد متصل بوصلات كهربائية، والتي تقول المذيعة للضيف إنها مصممة للف عن الحقيقة.

تسلط الأضواء حالياً على الفنانة اليمنية أروى بسبب ظهورها كمقدمة مشاركة في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال خلال الموسم الرمضاني "رامز مجنون رسمي". ولفتت النجمة الأنظار منذ الحلقات الأولى بالإطلالات التي تعتمدها، علماً أنها تعرف بأناقتها البالغة. لنتذكر معاً أبرز 3 لوكات اختارتها أخيراً وفي الأشهر القليلة الماضية.

تجدر الاشارة الى ان الفنان رامز جلال انطلق عام 2011 في برامج الساخرة ”الكاميرا الخفية“، حيث قدم العديد من البرامج أبرزها تحمل عادة الاسم الأول له، مثل: رامز قلب الأسد، ورامز في الشلال، ورامز عنج أمون قبل الظهور مع شخصيته الحقيقية في نسخته العاشرة هذا العام بعنوان ”رامز مجنون رسمي".

واكتشف موهبة اروى الذي تقوم بمساعدة رامز جلال في المقالب الفنان يوسف المهنا وهي ما زالت طالبة. وبدأت بالظهور لاول مرة كنجمة عام 1999 في مهرجان أوربت، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات، والصدفة التي لعبت دورا في تعريف الناس بأروى بشكل أكبر أنها وبعد انتهائها من تقديم فقرتها، حيث تزوجت من رجل الأعمال «عبد الفتاح المصري» في أكتوبر 2011 وهو يعمل مدير إنتاج في مجموعة إم بي سي. و رزقت في 2012 بابنة تسمى نورة.