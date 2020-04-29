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وثقت إحدى كاميرات المراقبة المثبتة أعلى محل بحي البطحاء، واقعة “سرقة” مواطن في نهار رمضان باستخدام “مشرط”. وأوضح الفيديو، محاولة السارق أكثر من مرة تنفيذ جريمته، وانتظاره الوقت المناسب للقيام بها، مستخدما “المشرط” لشق جيب الضحية. Advertisements وجاءت الفرصة المناسبة للاستيلاء على أموال “الضحية”، فقام اللّص بحسب الفيديو – باستخدام المشرط، ونجح في مهمته. وظهر الضحية في نهاية المشهد، وهو يمسك ببعض النقود في يده وينصرف بعيدا، بينما هرب اللص في الاتجاه .





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كانت هذه تفاصيل خبر في نهار رمضان .. شاهد: لصّ يسرق محفظة شخص في لمح البصر باستخدام “مشرط” بحي البطحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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