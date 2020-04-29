مراهق يقتل شقيقه بعد خسارته في لعبة فيديو!

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شهدت روسيا جريمة مروعة، حيث أقدم مراهق على قتل شقيقه الأصغر بعد خسارته جولة في لعبة فيديو.

وكانت الأم قد تركت الطفلين البالغين 13 عاما و7 أعوام بمفردهما في المنزل.

واستشاط الأخ الأكبر غضبا بعد أن خسر إحدى الجولات في اللعب وحطم هاتفه قبل أن يشرع بتحطيم أثاث المنزل بشكل هيستيري، مما جعل شقيقه الصغير يستيقظ هلعا.

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ولم يكتف الطفل المراهق بما فعله، بل حمل سكينا وبدأ يبحث عن أخيه وعندما وجده وجه له خمسة عشرة طعنة قاتلة.

وعندما عادت الأم إلى المنزل أخبر الولد والدته أن أحدهم اقتحم المنزل وقتل أخيه وحطم الأثاث بغرض السرقة، غير أن تلك السيدة لم تصدق رواية ابنها، وطلبت الشرطة على الفور.

وفي التحقيقات اعترف الطفل المراهق بجريمته، مبررا فعلته بأن كان يخشى أن يخبر أخاه أمه بما فعل بالمنزل، فلم يجد وسيلة من إسكاته سوى القضاء عليه.

