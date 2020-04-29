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كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أمس (الثلاثاء)، عن مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقــراص الإمفيتامين الـمخدر إلى الـمملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الـجـوار.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الجهات المختصة بالمديرية أحبطت محاولة التهريب، وضبطت المواد المخدرة البالغة أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين تم إخفاؤها في عبوات عشبة (المتة).
وأكد أنه جرى القبض على المتورطين فـي استقبالها، وعددهم 4 متهمين بينهم مواطن واحد ومقيم بنغلاديشي ومقيمان من الجنسية السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر في ضربة استباقية.. إحباط تهريب أكثر من 19 مليون قرص “إمفيتامين” قادمة من دول الجوار (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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