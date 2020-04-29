شاهد.. آلية توزيع وجبات “إفطار صائم” على الوافدين المعزولين بالمدارس

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قام عدد من المختصين بتوزيع وجبات إفطار صائم على الوافدين المعزولين في المدارس، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد.
وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي “خالد العرابي الحارثي” عبر صفحته بـ”تويتر”، الآلية التي تمت به توزيع الوجبات والتي رُوعي فيها التباعد الاجتماعي بين الطاولات والتهوية المناسبة للموقع، الأمر الذي لاقى استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
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