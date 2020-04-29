ولد في مصر وفسّر القرآن في 14 عاماً.. ماذا تعرف عن إمام المسجد النبوي عبدالقادر شيبة الحمد (فيديو)

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز سيرة إمام المسجد النبوي الأسبق الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد، مبينة أنه ولد في مصر عام 1921 (1339 هـ)، وفسّر القرآن وأنهاه في 14 عاماً.
وأشارت إلى أن الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد عُين مدرساً في معهد بريدة العلمي عام 1957، ثم انتقل للتدريس بكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض عام 1960.
وأضافت أن إمام الحرم المدني الراحل درَّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1962، وفي عام 1987 تولى إمامة المسجد النبوي وقدم العديد من الدروس العلمية به، وتوفي في الرياض عام 2019 (1440 هـ).
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