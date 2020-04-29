السعودية اليوم / مقتل 3 مدنيين وإصابة 15 آخرين بهجوم انتحاري في كابل



كابل 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 15 آخرون عندما فجر انتحاري عبواته الناسفة في العاصمة الأفغانية كابل اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان في بيان :"فجر انتحاري نفسه وسط مدنيين في منطقة ريشخور بضاحية تشار أسياب في كابل صباح الأربعاء".

وتقع الضاحية على بعد نحو 11 كيلو مترا من مدينة كابل. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

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09:34ت م

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