السعودية اليوم / ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 1007 وفاة والإصابات إلى 31332



نيودلهي 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة و1897 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 7696 حالة.

وما تزال ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 400 شخص والإصابات إلى 9318 حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 181 وفاة و 3744 إصابة وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.

// انتهى //

09:24ت م

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نيودلهي 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) في البلاد إلى 1007 أشخاص، فيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 31332 حالة.وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة و1897 إصابة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 7696 حالة.وما تزال ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 400 شخص والإصابات إلى 9318 حتى الآن، تليها ولاية غوجارات مع 181 وفاة و 3744 إصابة وسط انتشار الوباء العالمي في 32 ولاية هندية.// انتهى //09:24ت م0013

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