السعودية اليوم / أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران



نجران 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

هطلت أمس أمطار رعدية غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب, شملت محافظة بدرالجنوب ، ومراكز بئر عسكر ، وعاكفة ، وهدادة ، والخانق والأجزاء المجاورة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

09:18ت م

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