السعودية اليوم / الصين تسجل 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا



بكين 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واس

سجلت الصين 22 إصابة إضافية بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الصينية أنّ من بين حالات الإصابة 21 وافدًا من الخارج وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82858 .

// انتهى //

05:08ت م

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بكين 05 رمضان 1441 هـ الموافق 28 أبريل 2020 م واسسجلت الصين 22 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دون تسجيل أية حالة وفاة.وأفادت السلطات الصحية الصينية أنّ من بين حالات الإصابة 21 وافدًا من الخارج وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82858 .// انتهى //05:08ت م0285

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