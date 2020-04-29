شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات " تعلن تمديد " هوية زائر " لليمنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، عن تمديد " هوية زائر " لليمنيين المقيمين بالمملكة. أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، عن تمديد " هوية زائر " لليمنيين المقيمين بالمملكة. وأوضحت الجوازات أن التمديد يشمل المقيمين اليمنيين الذين تنطبق عليهم شروط الخدمة، وذلك حتى تاريخ 21-9-1441هـ. كما حثت المقيمين اليمنيين على استرداد المبلغ المدفوع لغرامة تأخير تجديد الهوية، وطلب طباعة وتوصيل الهوية من خلال منصة " أبشر " خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

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