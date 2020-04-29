شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوضح كيفية اكتشاف إصابته بالفيروس مبكرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المواطن سعيد الأحمري، كيفية اكتشاف إصابته بفيروس كورونا مبكرا .

وقال الأحمري إنه اكتشف إصابته من خلال خدمة " موعد " التي أطلقتها وزارة الصحة.

Advertisements

وأشار إلى أنه قام بعمل التقييم الذاتي بعد أن أدخل البيانات عبر خدمة " موعد " ،موضحا أن وزارة الصحة تواصلت معه خلال 24، وقام بعمل الفحص المخبري في أقرب مركز صحي لمنزله.

ولفت إلى أن نتيجته جاءت إيجابية، وجميع أصدقائه والمخالطين له قاموا بعمل التقييم الذاتي وتواصلت معهم وزارة الصحة وجاءت نتائجهم سلبية.

وأكد أن الحافز الذي دفعه إلى استخدام خدمة " موعد "، هو خوفه على صحته وصحة مَن حوله.