أمير الجوف يتابع حالة المصابين بكورونا مع غرفة العمليات المشتركة

اطمأنَّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على الوضع الصحي للحالات التي أعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا الجديد كوفيد -19، موجهًا بتقديم فائق الاهتمام والرعاية الصحية لهم .

وجاء ذلك خلال اجتماعه المرئي، مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية، بمشاركة وكلاء إمارة المنطقة؛ حيث استعرض أمير الجوف الجهود الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد وتطبيقها خلال شهر رمضان المبارك والتقيد بالتباعد الاجتماعي من أجل سلامة الجميع والحفاظ على صحتهم .

بعد ذلك استمع من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف بالنيابة رئيس غرفة العمليات المشتركة الدكتور أشرف بن بشير البركة لشرح عن سير العمل في غرفة العمليات المشتركة، وعملية المسح النشط الذي تقوم به القطاعات الصحية بالمنطقة وتتبع الحالات المخالطة، والجهود التي تقوم بها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، حاثًّا الجميع على التقيد بالتعليمات والإجراءات المتخذة لتجنب الإصابة بالفيروس.

ودعا الله أن يديم على البلاد أمنها واستقرارها وقيادتها، وأن يدفع هذا الوباء عن الجميع .