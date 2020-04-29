أخبار السعودية اليوم.. ولادة أول طفل لمصابة بكورونا.. وخدمة جديدة للإبلاغ عن سكن العمالة بمكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، ليوم الثلاثاء، حيث واصلت اللجنة المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا» خلال الأيام القليلة الماضية أعمالها في دعم الأسر المتضررة والعمال والمحتاجين وإفطار الصائمين، كما أصدر المركز الإعلامي للخطوط الجوية السعودية توضيحًا حول ما يتداول بشأن موعد عودة الرحلات، وإلى التفاصيل :

التنمية الاجتماعية توزع 122 ألف وجبة إفطار صائم على أسر متضررة بالرياض

واصلت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا» -خلال الأيام القليلة الماضية- أعمالها في دعم الأسر المتضررة والعمال والمحتاجين سعوديين كانوا أو مقيمين وسط تفاعل كبير من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المشغلة للمطاعم، وبعض الجهات التجارية الأخرى ذات العلاقة .

الخطوط السعودية: لم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات الجوية

أعلن المركز الإعلامي للخطوط السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات الجوية، موضحًا أن هذا الأمر مرتبط بما تقرره الجهات المختصة، مضيفًا أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية، كما أهابت الخطوط السعودية، من الجميع، بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

«المكافحة» تحبط محاولة تهريب 19 مليون قرص «إمفيتامين»

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن الجهات المختصة بها تمكّنت أثناء متابعة المخططات الإجرامية الـتـي تـسـتـهـدف المـملكة بالمواد المخدرة من كشف مخطط محاولة تهريب قرص «إمفيتامين» إلى المملكة، بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار، وإحباطه وإلقاء القبض على المتهمين بتهريبها؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم.

بالفيديو.. الشيخ المطلق: بخاخ ضيق التنفس يستثنى من المفطرات

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور الشيخ «عبدالله بن محمد المطلق»، بخاخ ضيق التنفس وأخذ الأكسجين لا يفطر الصائم، مشيرًا إلى أن البخاخ ليس بطعام أو شراب بالتالي هو لا يفطر، مشيرًا إلى أنه عبارة عن غاز مضغوط يصل إلى الرئتين وليس إلى المعدة بالتالي لا يفطر.

دعم مالي جديد لـ«صندوق الوقف الصحي» بـ300 مليون ريال

قام وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية من دعم صندوق الوقف الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

تسجيل أول حالة ولادة لأم مصابة بفيروس كورونا في الرياض

شهدت منطقة الرياض، في التجمع الصحي الأول، أول حالة ولادة لطفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، حيث أخضع الفريق الطبي القائم على عملية الولادة الأم وطفلها لإجراءات وقائية خاصة، لضمان سلامتهما بعد الولادة، إلى أن استقرت الحالة وتحسنت بعد جهود الرعاية التي تلقتها.

خدمة جديدة للإبلاغ عن أماكن سكن العمالة في مكة

قام أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، باعتماد خدمة جديدة للإبلاغ عن أماكن سكن العمالة بمكة المكرمة، ويمكن الاستفادة من خدمة الإبلاغ عن أماكن سكن العمالة بمكة المكرمة عبر الرابط الملحق بالخبر.

رسميًّا.. رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية بمنطقة «الدرع العربي»

كشف وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي اليوم الثلاثاء، صدور موافقة المقام السامي على رفع إيقاف الإقراض للقروض العادية في منطقة الدرع العربي التي تتوفر فيها المياه المتجددة.

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بالمواقع المخالفة والمكتظة.. اعتماد إجراءات تصحيح مساكن العمالة بالمدينة المنورة

وافق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على إقرار عدد من الإجراءات لتصحيح وضع جميع المواقع المخالفة والمكتظة بالعمالة بموعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم، داخل نطاق الأحياء السكنية التي يقطنها (17,000) عامل.

الخُبر تنفذ مبادرة نوعية لتوعية العمالة الوافدة بمخاطر كورونا

قام عدد من الدعاة والمؤثرين من الأجانب المقيمين، بالتعاون بين مكتب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكتب هداية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر وشرطة الخبر، بتنفيذ مبادرة نوعية لتوعية العمالة الوافدة بمحافظة الخبر في المنطقة الشرقية، بهدف نشر الوعي الصحي والاجتماعيّ لدى العمالة الوافدة عن فيروس كورونا وحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بفترة منع التجول وتوزيع المنشورات الصحية.

أمير جازان يوجّه بتشكيل لجان تطبيق العفو الملكي لنزلاء الحق العامّ

وجَّه الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، بتشكيل اللجان المكلفة من الجهات ذات العلاقة بتطبيق قواعد العفو عن بعض سجناء الحق العامّ، بمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بموجب الأمر السامي الكريم القاضي بالعفو عن بعض السجناء السعوديين والوافدين المحكومين في قضايا الحق العامّ، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

الغذاء والدواء تحسم الجدل حول احتواء «الفيمتو» على مواد مسرطنة

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، احتواء منتج «شراب الفيمتو» على ألوان صناعية تسبب السرطان ومكونات ضارة بالأطفال؛ وذلك لأن الألوان الصناعية لا يتم السماح باستخدامها في المنتجات الغذائية إلا بعد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة المنبثقة من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.

طرح مسوّدة نظام نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة طرح مسوّدة نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار عبر موقعها الإلكتروني، بهدف تمكين العموم والمختصين والمهتمين في القطاعين العام والخاص، والجهات المعنية من الاطلاع على مضامين هذه المسودة.

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار رعدية على 6 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها باحتمالية أن يشهد طقس الغد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية»، ومرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة قد تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

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