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ضبط مقيم في وادي الدواسر انتحل صفة ممارس صحي وادعى توفير لقاح لعلاج كورونا

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مخالف لنظام الإقامة في المملكة..

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم في وادي الدواسر، مخالف لنظام الإقامة في المملكة العربية ، انتحل صفة «ممارس صحي» وادَّعى توفير لقاح ضد فيروس .

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنَّ المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت- بفضلٍ من الله- عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم، باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة، انتحل صفة ممارس صحي، ويدَّعي توفير لقاح ضد .

وأضاف أنّه ضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي حوالي (3000) ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بإحالته إلى النيابة العامة.

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