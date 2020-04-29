ضبط مقيم في وادي الدواسر انتحل صفة ممارس صحي وادعى توفير لقاح لعلاج كورونا

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم في وادي الدواسر، مخالف لنظام الإقامة في المملكة العربية السعودية، انتحل صفة «ممارس صحي» وادَّعى توفير لقاح ضد فيروس كورونا.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنَّ المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت- بفضلٍ من الله- عن تمكن شرطة محافظة وادي الدواسر من القبض على متهم، باكستاني الجنسية، في العقد الخامس من العمر، مخالف لنظام الإقامة، انتحل صفة ممارس صحي، ويدَّعي توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنّه ضبط بحوزته مجموعة من الأدوية والحقن الطبية ومبلغ مالي حوالي (3000) ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، بإحالته إلى النيابة العامة.