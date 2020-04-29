«نجوم الرياضة» يتفاعلون مع «جود الإسكان»

تفاعل عدد من نجوم كرة القدم مع منصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وذلك من خلال الهاشتاج الذي أطلق في «تويتر» #جود_النجوم وشارك فيه عدد من أبرز لاعبي كرة القدم في السعودية والذي يحظون بشعبية كبيرة لدى الشباب السعودي، وهم ماجد عبدالله، ونواف التمياط، ومحمد عبدالجواد، ومحمد نور.

وأسهم النجوم السابقون لأربعة أندية سعودية (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) في توفير المسكن للأسر الضمانية عبر منصة جود الإسكان، حيث تمكنت المنصة منذ تأسيسها قبل عام من خدمة أكثر من 1200 أسرة، إذ تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن عدة مسارات، كما تهدف إلى تفعيل الدور الاجتماعي عبر تقديم نموذج للتكافل الاجتماعي من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والخيرية والتجارية والأفراد لتقديم يد العون للعطاء الخيري السكني عبر منصة إلكترونية تحقق الحوكمة والشفافية والدقة والاحترافية واستدامة العطاء الإسكاني للأسر الأشد حاجة.

وتعمل «جود الإسكان» على توفير المسكن للأسر الأشد حاجة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الأسرة غير القادرة على سداد أجرة المسكن على أن يكون عقد الإيجار مسجلًا في الشبكة الإلكترونية لخدمات «الإيجار»، والمستفيد مشمولا بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

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وتتمتع المنصة بمزايا عدة خصوصًا فيما يتعلق بعملها الإلكتروني بشكل كامل، إذ يتم التأكد من صحة بيانات الأسر الأشد حاجة من خلال الربط مع عدد من القطاعات الرسمية، وذلك لضمان وصول الدعم للفئة المستحقة بكل يسر وسهولة، بعد التحقق من الاحتياج ميدانيًا من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة عبر زيارة الباحث الاجتماعي والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر المنصة والتحقق من الاحتياج إلكترونيًا من خلال التكامل مع عددٍ من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه، وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار ضعف القدرة المادية ليتم بعد ذلك إعلان الاحتياج للمساهمين عبر المنصة.

يُذكر أن منصة «جود الإسكان» حظيت بدعم سخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وكذلك من عددٍ من الشركات والمؤسسات الوطنية، وتأتي هذه اللفتات المتتالية والحانية من القيادة الرشيدة والجهات لتعكس حرصهم على دعم مختلف فئات المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

ويمكن زيارة منصة جود الإسكان من خلال الرابط (اضغط هنـا) للاطلاع على المستجدات أو لمعرفة طرق المساهمة وغيرها.