السعودية اليوم / تشاد تعلن عن أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا



أنجامينا 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واس

أعلنت تشاد اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، أن 52 شخصًا أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ 19 مارس الماضي، تماثل 19 منهم للشفاء.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أهمية الالتزام الصارم بالتدابير الصحية.

// انتهى //

07:32ت م

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أنجامينا 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 إبريل 2020 م واسأعلنت تشاد اليوم، عن تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، أن 52 شخصًا أصيبوا بالفيروس في البلاد منذ 19 مارس الماضي، تماثل 19 منهم للشفاء.ودعت الوزارة المواطنين إلى ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أهمية الالتزام الصارم بالتدابير الصحية.// انتهى //07:32ت م0009

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